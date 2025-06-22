Рязанцы рассказали о водителе маршрутки, который говорил по телефону за рулем

Речь идет о водителе маршрутки № 90. Отмечается, что он разговаривал по видеосвязи с семьей во время движения. «Водитель данный маршрутки предпочитает смотреть телефон, чем безопасно вести пассажиров», — заявили рязанцы.

Рязанцы рассказали о водителе маршрутки, который говорил по телефону за рулем. Пост об этом 22 июня опубликован в соцсетях.

Речь идет о водителе маршрутки № 90. Отмечается, что он разговаривал по видеосвязи с семьей во время движения.

«Водитель данный маршрутки предпочитает смотреть телефон, чем безопасно вести пассажиров», — заявили рязанцы.