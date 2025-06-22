Рязанцы пожаловались на сбой в работе мобильного оператора

О сбое в работе «билайна» сообщили в воскресенье, 22 июня. Рязанцы рассказали, что у них через мобильный интернет не прогружаются мессенджеры и браузеры. Официально информацию не комментировали.

Рязанцы пожаловались на сбой в работе мобильного оператора. Об этом они написали в редакцию РЗН. инфо.

О сбое в работе «билайна» сообщили в воскресенье, 22 июня. Рязанцы рассказали, что у них через мобильный интернет не прогружаются мессенджеры и браузеры.

Официально информацию не комментировали.