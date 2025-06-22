Рано утром рязанцы устроили драку под окнами жилого дома

По словам очевидцев, конфликт произошел в пять часов утра под окнами дома на улице Пугачева. На кадрах видно, как один из молодых людей повалил другого на асфальт и бил. Их пытались разнять. На видео слышны крики. Причина конфликта неизвестна.