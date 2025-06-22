Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев
На встрече президента с авторами учебников истории ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы. Путин поддержал соответствующую идею.
Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать обязательным ЕГЭ по истории для гуманитариев. Об этом в воскресенье, 22 июня,
На встрече президента с авторами учебников истории ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы.
Путин поддержал соответствующую идею.