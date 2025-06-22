Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для гуманитариев

На встрече президента с авторами учебников истории ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил сделать обязательным ЕГЭ по истории для тех, кто поступает в гуманитарные вузы. Путин поддержал соответствующую идею.