Полиция задержала троих рязанцев за кражу интернет-кабеля

Представители интернет-компании рассказали, что со столбов на улицах похитили провода. Полицейские организовали скрытое наблюдение ночью и с поличным задержали 54-летнего жителя села. Позже разыскали и поймали ранее судимых за кражи 54-летнего и 61-летнего мужчин. Установлено, что они причастны к четырем кражам. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.

Полиция задержала троих мужчин за кражу проводов с улиц села Захарово. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Представители интернет-компании рассказали, что со столбов на улицах похитили провода.

Полицейские организовали скрытое наблюдение ночью и с поличным задержали 54-летнего жителя села. Позже разыскали и поймали ранее судимых за кражи 54-летнего и 61-летнего мужчин. Установлено, что они причастны к четырем кражам.

По предварительной информации ведомства, 54-летний ранее судимый за кражи житель села в прошлом году вышел из тюрьмы. Он заметил, что некоторые провода из-за ветра провисли до высоты человеческого роста. Мужчина решил их похитить. Для этого он привлек двоих приятелей, которые помогали добраться до кабеля, иногда забираясь друг другу на плечи.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.