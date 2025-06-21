В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшим

Авария случилась в Спас-Клепиках. По словам очевидцев, столкнулись легковушка и питбайк. «Водитель питбайка перелетел через машину, увезли на скорой», — рассказали рязанцы. Официальная информация уточняется.