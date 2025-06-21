В Рязанской области поймали подростка на квадроцикле
14-летнего подростка остановили полицейские в селе Ново-Тишевое Александро-Невского района около дома № 12 по улице Луговая. Несовершеннолетнего отстранили от управления транспортным средством. На его родителей составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей.
В Рязанской области поймали подростка на квадроцикле. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону.
14-летнего подростка остановили полицейские в селе Ново-Тишевое Александро-Невского района около дома № 12 по улице Луговая.
Несовершеннолетнего отстранили от управления транспортным средством. На его родителей составлен протокол об административном правонарушении за ненадлежащее исполнение обязанностей.