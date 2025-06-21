В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет

ДТП произошло утром в субботу, 21 июня, в районе поселка Малиновка Клепиковского района в сторону Рязани. На кадрах видно, что автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на бок. Информация о пострадавших и подробности уточняются.