В России нашли пляж с арендой бунгало за 80 тысяч рублей

Пляж открыли на федеральной территории Сириус в Сочи. Там установили 12 бунгало и больше 300 шезлонгов. Территория, где стоят лежаки, отсыпана бежевым кварцевым песком. За проект отвечает местный отель. Отмечается, что пляж бесплатный, нужно заплатить только за шезлонг 11 тысяч рублей, за «более продвинутый» — 15 тысяч. В комплекте: полотенце и вода. Отдельное бунгало на день, как указано в публикации, можно арендовать за 80 тысяч рублей. По наблюдениям журналиста, большинство лежаков пустует. Визуально — отдыхают только гости отеля. Номера в нем — от 26 тысяч рублей в сутки. Уточняется, что на соседнем пляже аренда обычного пластикового шезлонга обойдется в тысячу рублей, бунгало — от 4 до 15 тысяч в день.

В России нашли пляж с арендой бунгало за 80 тысяч рублей. Об этом пишет SOCHI1.RU.

Пляж открыли на федеральной территории Сириус в Сочи. Там установили 12 бунгало и больше 300 шезлонгов. Территория, где стоят лежаки, отсыпана бежевым кварцевым песком. За проект отвечает местный отель.

Отмечается, что пляж бесплатный, нужно заплатить только за шезлонг 11 тысяч рублей, за «более продвинутый» — 15 тысяч. В комплекте: полотенце и вода. Отдельное бунгало на день, как указано в публикации, можно арендовать за 80 тысяч рублей.

По наблюдениям журналиста, большинство лежаков пустует. Визуально — отдыхают только гости отеля. Номера в нем — от 26 тысяч рублей в сутки.

Уточняется, что на соседнем пляже аренда обычного пластикового шезлонга обойдется в тысячу рублей, бунгало — от 4 до 15 тысяч в день.