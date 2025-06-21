В перинатальном центре приняли роды у рязанки с редкой аномалией

Отмечается, что пуповина — единственное связующе звено между плацентой и ребенком в период его внутриутробного развития. «Только по сосудам пуповины происходит ток крови, обеспечивающий всем необходимым пока еще неродившегося [ребенка]. В 1-1.5% случаев одноплодной беременности встречается ситуация, когда сосуды пуповины крепятся сначала к плодным оболочкам. При такой особенности увеличивается риск преждевременных родов, недостаточного веса у будущего новорожденного, отслойки плаценты и других осложнений беременности». — говорится в сообщении. У рязанки ребенок родился раньше срока в связи с опасными осложнениями беременности.

В Рязанском перинатальном центре приняли роды у пациентки с аномальным прикреплением пуповины. Об этом сообщила 21 июня пресс-служба медучреждения в соцсетях.

Отмечается, что пуповина — единственное связующе звено между плацентой и ребенком в период его внутриутробного развития.

«Только по сосудам пуповины происходит ток крови, обеспечивающий всем необходимым пока еще неродившегося [ребенка. прим. ред.]. В 1-1.5% случаев одноплодной беременности встречается ситуация, когда сосуды пуповины крепятся сначала к плодным оболочкам. При такой особенности увеличивается риск преждевременных родов, недостаточного веса у будущего новорожденного, отслойки плаценты и других осложнений беременности». — говорится в сообщении.

У рязанки ребенок родился раньше срока в связи с опасными осложнениями беременности.

В настоящее время мать и ребенок продолжают лечение в профильных отделениях перинатального центра и находятся под наблюдением врачей.