В Госдуме призвали снизить ключевую ставку

По словам Вячеслава Володина, ключевую ставку ЦБ нужно снижать для уменьшения инфляции. Он добавил, что Госдума со своей стороны будет возвращаться к этой теме. «Необходимо создавать условия для развития экономики», — отметил он.