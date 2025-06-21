Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
13°
Вск, 22
18°
Пнд, 23
14°
ЦБ USD 78.5 0.02 21/06
ЦБ EUR 90.14 0.3 21/06
Нал. USD 79.50 / 80.00 21/06 16:25
Нал. EUR 91.11 / 91.07 21/06 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
Вчера 14:29
11 678
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
10 372
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 13:50
29 055
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
41 123
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Госдуме призвали снизить ключевую ставку
По словам Вячеслава Володина, ключевую ставку ЦБ нужно снижать для уменьшения инфляции. Он добавил, что Госдума со своей стороны будет возвращаться к этой теме. «Необходимо создавать условия для развития экономики», — отметил он.

В Госдуме призвали снизить ключевую ставку. Об этом сообщил 21 июня председатель ГД Вячеслав Володин, передало ТАСС.

По его словам, ключевую ставку ЦБ нужно снижать для уменьшения инфляции. Володин добавил, что Госдума со своей стороны будет возвращаться к этой теме.

«Необходимо создавать условия для развития экономики», — отметил он.