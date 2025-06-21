В Госдуме призвали снизить ключевую ставку
По словам Вячеслава Володина, ключевую ставку ЦБ нужно снижать для уменьшения инфляции. Он добавил, что Госдума со своей стороны будет возвращаться к этой теме. «Необходимо создавать условия для развития экономики», — отметил он.
В Госдуме призвали снизить ключевую ставку. Об этом сообщил 21 июня председатель ГД Вячеслав Володин, передало ТАСС.
По его словам, ключевую ставку ЦБ нужно снижать для уменьшения инфляции. Володин добавил, что Госдума со своей стороны будет возвращаться к этой теме.
«Необходимо создавать условия для развития экономики», — отметил он.