В центре Рязани засняли драку
Инцидент произошел около ТЦ «Малина». На видео видно, как двое молодых людей дерутся. Затем один из них повалил другого на землю и продолжил бить. Прохожие пытались их разнять. Причина конфликта неизвестна.
В центре Рязани засняли драку. Кадры опубликовали в соцсетях 21 июня.
Инцидент произошел около ТЦ «Малина». На видео видно, как двое молодых людей дерутся. Затем один из них повалил другого на землю и продолжил бить. Прохожие пытались их разнять.
Причина конфликта неизвестна.
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