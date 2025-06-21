SuperJob: 48% рязанцев поддержали запрет соцсетей для подростков

31% высказались против. «Чем старше, тем критичнее наши граждане относятся к соцсетям для детей: если среди молодежи до 35 лет законопроект одобряют 36%, то среди граждан старше 35 лет — уже каждый второй (52%)», — сказано в публикации. Среди родителей детей от 7 до 15 лет 54% соглашаются с необходимостью введения запрета, 25% выступают против.

48% рязанцев поддержали запрет соцсетей для подростков. Об этом 21 июня сообщает SuperJob.

Законопроект о запрете доступа к соцсетям для подростков и детей разработали министры, отвечающие за цифровую политику в Испании, Франции и Греции. Предполагается, что он распространится на несовершеннолетних до 15 лет.

Отмечается, что 48% рязанцев поддерживают введение запрета и в России. 31% высказались против.

Среди молодежи до 35 лет за введение запрета выступили 36%, среди рязанцев старше 35 лет — 52%.