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Рязанские полицейские депортировали из России группу мигрантов
Всего депортировали 7 бывших заключенных, чье нахождение в России признали нежелательным. Ранее граждане стран Средней Азии, Закавказья и Восточной Европы получили судимости за оборот наркотиков, грабеж, кражи, мошенничество, незаконный оборот алкогольной продукции, подделку документов. Они недавно освободились из исправительных колоний. В сопровождении полицейских иностранцы выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские депортировали из России группу мигрантов. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

Всего депортировали 7 бывших заключенных. Их нахождение в России признали нежелательным.

Ранее граждане стран Закавказья, Средней Азии и Восточной Европы получили судимости за оборот наркотиков, грабеж, мошенничество, кражи, незаконный оборот алкоголя, подделку документов. Они недавно освободились из исправительных колоний.

Иностранцы в сопровождении полицейских выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.