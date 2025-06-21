Рязанские полицейские депортировали из России группу мигрантов

Всего депортировали 7 бывших заключенных, чье нахождение в России признали нежелательным. Ранее граждане стран Средней Азии, Закавказья и Восточной Европы получили судимости за оборот наркотиков, грабеж, кражи, мошенничество, незаконный оборот алкогольной продукции, подделку документов. Они недавно освободились из исправительных колоний. В сопровождении полицейских иностранцы выехали в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за свой счет в страны гражданской принадлежности.