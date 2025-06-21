Рязанку осудили за избиение мужчины

Отмечается, что в январе 2025 года осужденная с двумя мужчинами выпивала в квартире. Произошел конфликт. Женщина взяла бутылку и ударила одного из знакомых по голове. Мужчина получил резаную рану. Вину женщина признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Жительницу Путятинского района осудили за избиение знакомого. Об этом 21 июня сообщила пресс-служба областной прокуратуры в соцсетях.

Отмечается, что в январе 2025 года осужденная с двумя мужчинами выпивала в квартире. Произошел конфликт. Женщина взяла бутылку и ударила одного из знакомых по голове. Мужчина получил резаную рану.

Вину женщина признала, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.