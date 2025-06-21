Опубликован прогноз погоды на 22 июня в Рязанской области
В области будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируют туман. Ветер будет переменный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9°С, днем — +15…+20°С.
Опубликован прогноз погоды на 22 июня в Рязанской области. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В области будет облачно, с прояснениями. Осадков не ожидается. Ночью и утром местами прогнозируют туман.
Ветер будет переменный, 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит +4…+9°С, днем — +15…+20°С.