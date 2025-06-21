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Ночью в Рязанской области произошло серьезное ДТП
По словам очевидцев, авария случилась в деревне Акулово Старожиловского района. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Одна из них после случившегося вылетела с дороги. Машины получили механические повреждения. На месте происшествия работала скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Ночью в Рязанской области произошло серьезное ДТП. Об этом 21 июня сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, авария случилась в деревне Акулово Старожиловского района. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Одна из них после случившегося вылетела с дороги. Машины получили механические повреждения.

На месте происшествия работала скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

Фото и видео: Telegram-канал «ДТП и ЧП Рязань»