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Мединский: Россия может передать Украине еще три тысячи тел бойцов ВСУ
Москва направит тела погибших, если Киев готов их принять, сообщил RT Мединский. Также он призвал «украинских партнёров по переговорам утихомирить своих пропагандистов», которые заявляют, что среди переданных шести тысяч тел якобы есть россияне.

Владимир Мединский сообщил, что Россия может передать Украине ещё три тысячи тел бойцов ВСУ. Об этом он сообщил RT.

По словам Мединского, Москва направит тела погибших, если Киев готов их принять.

Также он призвал «украинских партнеров по переговорам утихомирить своих пропагандистов», которые заявляют, что среди переданных шести тысяч тел якобы есть россияне.