Бастрыкин заинтересовался делом об угоне машины у матери бойца СВО в Ряжске

Отмечается, что в Ряжске азербайджанец угнал автомобиль местной жительницы. На чужой машине мужчина попал в ДТП. Автомобиль поврежден. Пострадавшей причинен ущерб на крупную сумму. По данным СК, женщина опасается, что злоумышленника не привлекут к ответственности. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву провести проверку и предоставить доклад.

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался делом об угоне машины у матери бойца СВО в Ряжске. Об этом сообщил Информационный центр следкома 21 июня в соцсетях.

Отмечается, что в Ряжске азербайджанец угнал автомобиль местной жительницы и попал в ДТП. Автомобиль поврежден. Пострадавшей причинен ущерб на крупную сумму.

По данным СК, женщина опасается, что злоумышленника не привлекут к ответственности.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву провести проверку и предоставить доклад.