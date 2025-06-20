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Жительница Сараевского района отметила 100-летний юбилей
Ольге Новиковой было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Ее отправили в Подмосковье рыть окопы и противотанковые рвы. «Но, несмотря на сильную усталость от ежедневного тяжелого труда, недоедание, холод, мы работали не покладая рук, лишь бы враг не подошел к Москве», — рассказала Ольга Егоровна. Затем ее отправили в Кадомский район на заготовку дров для паровозов. А в 1945 году опять отправили под Москву, где она вместе со сверстниками заготавливала торф. В Можары Ольга Новикова приехала в 1946 году, вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Николая.

Жительница села Можары Сараевского района Ольга Новикова отметила 100-летний юбилей. Об этом 19 июня сообщил ИД «Пресса».

Ольге Новиковой было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война. Ее отправили в Подмосковье рыть окопы и противотанковые рвы.

«Но, несмотря на сильную усталость от ежедневного тяжелого труда, недоедание, холод, мы работали не покладая рук, лишь бы враг не подошел к Москве», — рассказала женщина.

Затем ее отправили в Кадомский район на заготовку дров для паровозов. А в 1945 году опять отправили под Москву, где она вместе со сверстниками заготавливала торф.

В Можары Ольга Новикова приехала в 1946 году, вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Николая. Они воспитали троих детей. Сейчас у нее четверо внуков и четверо правнуков.

Ольга Новикова всю жизнь проработала в колхозе «Ударник». Отмечается, что за добросовестный труд у нее есть множество поощрений и наград.