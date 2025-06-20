Жители Рязани сообщили о «ржавой» воде из-под крана
Отмечается, что вода ржавого цвета течет у жителей Дашково-Песочни. «Приглашаю принять ванну в Дашково-Песочню. Вода горячая, видимо, прямо из торфяных озер Рязанщины. Погода не позволяет купаться в открытых водоемах, вот о нас заботятся, чтобы купались, как в Уржинском или Ласковском озерах», — подписал автор поста.
Жители Рязани сообщили о «ржавой» воде из-под крана. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
Отмечается, что вода ржавого цвета течет у жителей Дашково-Песочни.
«Приглашаю принять ванну в Дашково-Песочню. Вода горячая, видимо, прямо из торфяных озер Рязанщины. Погода не позволяет купаться в открытых водоемах, вот о нас заботятся, чтобы купались, как в Уржинском или Ласковском озерах», — подписал автор поста.