Wildberries начнет тестировать приложение с электронными аудиокнигами

Отмечается, что пробная версия будет готова в 2025 году. «Так как спрос продолжает смещаться в сторону онлайн-потребления литературы, мы намерены развивать это направление и рассчитываем в этом году начать тестирование нового отдельного сервиса-читалки», — поделилась основательница маркетплейса. Предполагается, что запуск такой платформы поможет привлечь молодых людей к литературе.

Wildberries начнет тестировать приложение с электронными аудиокнигами. Об этом рассказала глава компании Татьяна Ким, пишет РИА Новости.

Отмечается, что пробная версия будет готова в 2025 году.

«Так как спрос продолжает смещаться в сторону онлайн-потребления литературы, мы намерены развивать это направление и рассчитываем в этом году начать тестирование нового отдельного сервиса-читалки», — поделилась основательница маркетплейса.

Предполагается, что запуск такой платформы поможет привлечь молодых людей к литературе.