Wildberries начнет тестировать приложение с электронными аудиокнигами
Отмечается, что пробная версия будет готова в 2025 году. «Так как спрос продолжает смещаться в сторону онлайн-потребления литературы, мы намерены развивать это направление и рассчитываем в этом году начать тестирование нового отдельного сервиса-читалки», — поделилась основательница маркетплейса. Предполагается, что запуск такой платформы поможет привлечь молодых людей к литературе.
Wildberries начнет тестировать приложение с электронными аудиокнигами. Об этом рассказала глава компании Татьяна Ким, пишет РИА Новости.
Отмечается, что пробная версия будет готова в 2025 году.
«Так как спрос продолжает смещаться в сторону онлайн-потребления литературы, мы намерены развивать это направление и рассчитываем в этом году начать тестирование нового отдельного сервиса-читалки», — поделилась основательница маркетплейса.
Предполагается, что запуск такой платформы поможет привлечь молодых людей к литературе.