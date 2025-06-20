ВС РФ освободили Московку в Харьковской области

Помимо этого, за неделю российская армия нанесла шесть групповых ударов по объектам Украины. Поражен предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны, арсеналы, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, сил специальных операций и иностранных наемников. Средства ПВО сбили 29 управляемых авиабомб JDAM, восемь реактивных снарядов HIMARS и 1190 беспилотников, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.

ВС РФ освободили Московку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо этого, за неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам Украины. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие ВСУ, радиолокационные станции противовоздушной обороны и так далее.

Средства ПВО за неделю сбили 29 управляемых авиабомб JDAM, восемь реактивных снарядов HIMARS и 1190 беспилотников, в том числе 562 вне зоны проведения специальной военной операции.