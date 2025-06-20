В субботу в Рязанской области ожидается сильный дождь
В субботу, 21 июня, в регионе будет облачно. Временами пройдет дождь, местами сильный. Ветер северной четверти, 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с. Температура воздуха ночью составит + 7, +12°С, днем +13, +18°С.
В субботу в Рязанской области ожидается сильный дождь. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ЦГМС.
В субботу, 21 июня, в регионе будет облачно. Временами пройдет дождь, местами сильный.
Ветер северной четверти, 6-11 м/с, местами порывы 12-15 м/с.
Температура воздуха ночью составит + 7, +12°С, днем +13, +18°С.