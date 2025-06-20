В Рязанской области нашли краснокнижную бабочку
Отмечается, что снимки сделали в Клепиковском районе. Насекомое назвали в честь персонажа древнегреческой мифологии Эльпенора, спутника Одиссея, который в опьянении упал с крыши дворца и разбился.
В Рязанской области нашли краснокнижную бабочку — бражника винного. Об этом сообщается в группе «Мещерская природа».
Отмечается, что снимки сделали в Клепиковском районе.
Насекомое назвали в честь персонажа древнегреческой мифологии Эльпенора, спутника Одиссея, который в опьянении упал с крыши дворца и разбился.