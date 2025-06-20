В Рязанской области гадюка напала на стаффордширского терьера

Инцидент произошел 17 июня на улице Плотно-Пушкарской в Пронске. От укуса гадюки пострадал американский стаффордширский терьер по кличке Букля. Змею убили хозяева собаки. Животное спасли в новомичуринской ветклинике.