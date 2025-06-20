В Рязани на одном участке произошло два ДТП

По словам очевидцев, аварии случились в пятницу, 20 июня, на Северной окружной. На месте происшествия работала полиция. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено. Официальная информация уточняется.

В Рязани на одном участке произошло два ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.

По словам очевидцев, аварии случились в пятницу, 20 июня, на Северной окружной. На месте происшествия работала полиция.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», движение на участке дороги затруднено.

Официальная информация уточняется.