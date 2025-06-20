В Рязани бригада скорой спасла инвалида, застрявшего в подвале

Жена пострадавшего мужчины рассказала, что они вместе с мужем отправились в гараж, где мужчина спустился в подвал. «Муж категорически настаивал, что сам спустится в подвал. Я уступила, и напрасно. Мой Юрий Иванович упал и не смог самостоятельно подняться. Я ничем не могла помочь. Муж лежал, стонал, а я вызывала скорую», — отметил женщина. По ее словам, у мужчины была разбита вся правая сторона тела: бедро, ребра, голова. «Ему оказали всю необходимую помощь, сделали инъекцию, наложили повязки, уговорили ехать в стационар. Меня успокаивали теплыми словами. Огромная благодарность скорой за профессионализм, милосердие, понимание и поддержку. Спасибо бригаде и низкий поклон», — заключила рязанка.

В Рязани бригада скорой спасла инвалида, застрявшего в подвале. Об этом сообщает минздрав.

Жена пострадавшего мужчины рассказала, что они вместе с мужем отправились в гараж, где мужчина спустился в подвал.

«Муж категорически настаивал, что сам спустится в подвал. Я уступила, и напрасно. Мой Юрий Иванович упал и не смог самостоятельно подняться. Я ничем не могла помочь. Муж лежал, стонал, а я вызывала скорую», — отметил женщина.

По ее словам, у мужчины была разбита вся правая сторона тела: бедро, ребра, голова.

«Ему оказали всю необходимую помощь, сделали инъекцию, наложили повязки, уговорили ехать в стационар. Меня успокаивали теплыми словами. Огромная благодарность скорой за профессионализм, милосердие, понимание и поддержку. Спасибо бригаде и низкий поклон», — заключила рязанка.