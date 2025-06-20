В Росмолодежи не согласились с повышением до 40 лет возраста молодых людей

«У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет», — сказал глава Росмолодежи. Он добавил, что в стране большое количество граждан от 18 до 35 лет, а программа национального проекта «Молодежь и дети» действует для 37 миллионов людей. «Тридцать пять лет — это возраст, когда человек взрослеет, когда он заводит семью, когда человек понимает, кем он хочет быть. Многие меры, которыми мы занимаемся, — это вопросы жизненной навигации, чтобы человек разобрался, кем он хочет быть, что он хочет делать. Если мы будем до 40 лет вести, то это уже некорректно», — заключил Григорий Гуров.

В Росмолодежи не согласились с повышением до 40 лет возраста молодых людей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова.

«У нас четкая позиция нашей команды, что 35 лет — это достаточный возраст для молодых людей. Мы не за то, чтобы этот возраст поднимать до 40 лет», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что в стране большое количество граждан от 18 до 35 лет, а программа национального проекта «Молодежь и дети» действует для 37 миллионов людей.

«Тридцать пять лет — это возраст, когда человек взрослеет, когда он заводит семью, когда человек понимает, кем он хочет быть. Многие меры, которыми мы занимаемся, — это вопросы жизненной навигации, чтобы человек разобрался, кем он хочет быть, что он хочет делать. Если мы будем до 40 лет вести, то это уже некорректно», — заключил глава Росмолодежи.