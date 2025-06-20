В Нижегородской области разыскивают пропавшую девушку, у ее родителей вымогают деньги

В Нижегородской области разыскивают пропавшую девушку, у ее родителей вымогают деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 21-летняя Варвара пропала 9 июня. В тот день она сказала мужу, что ей нужно в университет и пропала. В этот же день матери девушки написали предполагаемые похитители — стали требовать выкуп и угрожать, что отправят ее в сексуальное рабство. Также близким разослали видео, где заплаканная студентка умоляет отправить похитителям деньги.

Отмечается, что незадолго до пропажи Варвара заняла у знакомых 200 000 рублей. Ее отец думает, что дочь могла наткнуться на мошенников во время оформления повышенной стипендии (студентка идет на красный диплом). По основной версии, девушка могла уехать в Москву и сейчас скрывается в столице. Вероятно, ее могли запугать уголовным делом.