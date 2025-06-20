В Госдуме предложили запретить навязывание детских смесей в роддомах

Именно в родильные дома приходят представители компаний для рекламы своей продукции. Они приносят смеси в качестве подарка, а потом мамы с этой смесью приходят домой с представлением о том, что если врачи дали им смесь, то она положительно повлияет на ребенка. Буцкая добавила, что родители тратят порядка 40 тысяч рублей в месяц на покупку подобной продукции.

В Госдуме предложили запретить навязывание детских смесей в роддомах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Татьяну Буцкую.

По ее словам, именно в родильные дома приходят представители компаний для рекламы своей продукции. Они приносят смеси в качестве подарка, а потом мамы с этой смесью приходят домой с представлением о том, что если врачи дали им смесь, то она положительно повлияет на ребенка.

Буцкая добавила, что родители тратят порядка 40 тысяч рублей в месяц на покупку подобной продукции.