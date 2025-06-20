В Госдуме обсудили важность поддержки СМИ и новостных агрегаторов

По его мнению, государство должно поддерживать эту категорию из-за ухода читателей в мессенджеры и маркетплейсы. «Роль достоверного, гарантированного и профессионального потребления информации и ее подачи — это роль крупных средств массовой информации», — сказал он. Он добавил, что новые госсервисы на основе нейросетей должны основываться на доверительном контенте, на который государство могло бы считать проверенным и достоверным.

В Госдуме обсудили важность поддержки СМИ и новостных агрегаторов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета ГД по информационной политике Сергея Боярского.

По его мнению, государство должно поддерживать эту категорию из-за ухода читателей в мессенджеры и маркетплейсы.

«Роль достоверного, гарантированного и профессионального потребления информации и ее подачи — это роль крупных средств массовой информации», — сказал он.

Он добавил, что новые госсервисы на основе нейросетей должны основываться на доверительном контенте, на который государство могло бы считать проверенным и достоверным.

«Наша задача — составить протекцию отечественным ресурсам, нашим СМИ и оградить по возможности читателя от фейков, вбросов, дипфейков и генерирования новостей враждебно настроенным ИИ. На сегодняшний день, чтобы запутать человека, достаточно скачать несколько примитивных программ и загрузить в них посылы, которые должны его ввести в заблуждение», — отметил спикер.

Он добавил, что депутаты разрабатывают соответствующие инициативы.