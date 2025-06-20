Упавшее дерево перегородило проезд в Рязани
Инцидент произошел на улице Электрозаводской. Ствол и крона оказались прямо на дороге, закрыв движение транспорта. Местные жители пытались самостоятельно ликвидировать препятствие.
Упавшее дерево перегородило проезд в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».
Инцидент произошел на улице Электрозаводской. Ствол и крона оказались прямо на дороге, закрыв движение транспорта.
Местные жители пытались самостоятельно ликвидировать препятствие.