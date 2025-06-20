Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей

Обработка будет проводиться с 25 по 30 июня вблизи сел Юшта, Федосеево — Пустынь с 21:00 до 05:00. Поля обрабатывают пестицидами и агрохимикатами. Пчеловодам рекомендовали принять меры по недопущению гибели пчел во время обработки.

Шиловских пчеловодов предупредили об обработке полей. Информация опубликована в официальном Telegram-канале района.

Обработка будет проводиться с 25 по 30 июня вблизи сел Юшта, Федосеево — Пустынь с 21:00 до 05:00. Поля обрабатывают пестицидами и агрохимикатами.

Пчеловодам рекомендовали принять меры по недопущению гибели пчел во время обработки.