Рязанский депутат Госдумы Макаров заявил, что у страны могут закончиться деньги
Глава комитета ГД по бюджету и налогам, отвечая Антону Силуанову, упомянул, что основной экономический принцип социализма — «максимальное удовлетворение все возрастающих потребностей трудящихся». «И вот я вас вынужден огорчить, потому что потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно, а у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить», — отметил парламентарий. Он добавил, что социализм не состоялся, поскольку не смог придерживаться основных экономических законов, а, по мнению депутата, в нынешней ситуации такие законы даже еще не написаны.
Рязанский депутат Госдумы Макаров заявил, что у страны могут закончиться деньги. Его слова передает РБК.
Глава комитета ГД по бюджету и налогам, отвечая Антону Силуанову на ПМЭФ, упомянул, что основной экономический принцип социализма — «максимальное удовлетворение все возрастающих потребностей трудящихся».
«И вот я вас вынужден огорчить, потому что потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно, а у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить», — отметил парламентарий.
Он добавил, что социализм не состоялся, поскольку не смог придерживаться основных экономических законов, а, по мнению депутата, в нынешней ситуации такие законы даже еще не написаны.