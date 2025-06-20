Рязанский депутат Госдумы Макаров заявил, что у страны могут закончиться деньги

Глава комитета ГД по бюджету и налогам, отвечая Антону Силуанову, упомянул, что основной экономический принцип социализма — «максимальное удовлетворение все возрастающих потребностей трудящихся». «И вот я вас вынужден огорчить, потому что потребности трудящихся будут расти и дальше постоянно, а у государства денег на постоянно возрастающие потребности может не хватить», — отметил парламентарий. Он добавил, что социализм не состоялся, поскольку не смог придерживаться основных экономических законов, а, по мнению депутата, в нынешней ситуации такие законы даже еще не написаны.