Рязанских производителей оштрафовали за антисанитарию и хранение «просрочки»

С апреля по июнь 2025 года управление совместно с прокуратурой проверило более 35 предприятий, которые производят мясную, молочную, рыбную продукцию. Установлены массовые нарушения: использование продукции без документов; хранение просроченных товаров; нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов; фальсификация данных в системе «Меркурий»; санитарные проблемы в производственных помещениях, в том числе наличие насекомых. Из оборота изъяли около тонны небезопасной продукции. Товары с истекшим сроком годности утилизировали. По результатам проверок виновные лица оштрафованы на сумму более 500 000 рублей.

Рязанских производителей оштрафовали за антисанитарию и хранение «просрочки». Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора 20 июня.

С апреля по июнь 2025 года управление совместно с прокуратурой проверило более 35 предприятий, которые производят мясную, молочную, рыбную продукцию. Установлены массовые нарушения:

использование продукции без документов;

хранение просроченных товаров;

нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов;

фальсификация данных в системе «Меркурий»;

санитарные проблемы в производственных помещениях, в том числе наличие насекомых.

Из оборота изъяли около тонны небезопасной продукции. Товары с истекшим сроком годности утилизировали.

По результатам проверок виновные лица оштрафованы на сумму более 500 000 рублей.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям