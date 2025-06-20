Рязанских абитуриентов предупредили о мошеннических схемах при поступлении в вуз

В период приемной кампании в вузы мошенники предлагают воспользоваться специальными квотами или пройти экспресс-курсы, которые якобы гарантируют поступление. Абитуриент, откликнувшийся на такое предложение, может перейти на фишинговый сайт, похожий на страницу вуза. Если ввести личные данные и реквизиты карты, эти сведения получат злоумышленники, отметили в публикации. Еще одна схема мошенничества — продажа поддельных дипломов победителей и призеров олимпиад.

Рязанских абитуриентов предупредили о мошеннических схемах при поступлении в вуз. Об этом сообщила 20 июня пресс-служба регионального отделения Банка России.

В период приемной кампании в вузы мошенники предлагают воспользоваться специальными квотами или пройти экспресс-курсы, которые якобы гарантируют поступление. Абитуриент, откликнувшийся на такое предложение, может перейти на фишинговый сайт, похожий на страницу вуза.

Если ввести личные данные и реквизиты карты, эти сведения получат злоумышленники, отметили в публикации.

Еще одна схема мошенничества — продажа поддельных дипломов победителей и призеров олимпиад.

Начальник отдела безопасности рязанского отделения Банка России Владимир Гришин рекомендовал не забывать о правилах кибербезопасности: не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить персональные данные и данные карты на неизвестных сайтах, перепроверять информацию.