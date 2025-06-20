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Рязанцы возмутились качеством ремонта дорог в Скопине
По сообщению местных жителей, дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии, а ремонт «каждый год запланирован и каждый год он не делается». «Потрясающий ямочный ремонт, качество которого можно оценить по видео. Скопинский район, по направлению из Казинки в Березняги. По этой дороге ездят скорая помощь и детский автобус», — отметила рязанка. Согласно ответу регионального минтранса, ремонт автодороги М-6 «Каспий» — Ильинка — Казинка — Березняги запланирован на третий квартал 2025 года.

Рязанцы возмутились качеством ремонта дорог в Скопине. Кадры опубликовали в соцсетях 20 июня.

По сообщению местных жителей, дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии, а ремонт «каждый год запланирован и каждый год он не делается».

«Потрясающий ямочный ремонт, качество которого можно оценить по видео. Скопинский район, по направлению из Казинки в Березняги. По этой дороге ездят скорая помощь и детский автобус», — отметила рязанка.

Согласно ответу регионального минтранса, ремонт автодороги М-6 «Каспий» — Ильинка — Казинка — Березняги запланирован на третий квартал 2025 года.

Фото взято из соцсетей