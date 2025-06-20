Рязанцу вынесли приговор за повторную пьяную езду

Установлено, что осужденный уже был судим за вождение в нетрезвом виде, но снова сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Мужчину остановили инспекторы ГАИ. Суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Рязанцу вынесли приговор за повторную пьяную езду. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что осужденный уже был судим за вождение в нетрезвом виде, но снова сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Мужчину остановили инспекторы ГАИ.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.