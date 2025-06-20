Россияне массово пожаловались на работу Discord

Пользователи отмечают нестабильное подключение, нарушения в работе голосовых каналах и сложности при отправке сообщений. В том числе обращения поступают из Рязанской области.

Россияне массово пожаловались на работу Discord. Об это свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пользователи отмечают нестабильное подключение, нарушения в работе голосовых каналах и сложности при отправке сообщений. Проблемы наблюдаются в мобильном приложении и на сайте.

В том числе обращения поступают из Рязанской области.