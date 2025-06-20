Россия и США могут восстановить прямое авиасообщение

По словам президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберта Эйджи, рейсы могут пустить до конца 2025 года. «Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы», — сказал он на вопрос о перелетах.

Россия и США могут восстановить прямое авиасообщение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберта Эйджи.

По его словам, рейсы могут пустить до конца 2025 года.

«Я думаю, есть. Есть шансы, конечно, есть шансы», — сказал он на вопрос о перелетах.