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Путин: уровень бедности в России сократился до рекордно низкого значения
По словам президента, показатель по итогам 2024 года составляет 7,2%. Глава государства добавил, что и этот уровень следует продолжать понижать. Следующая цель — 5%.

Уровень бедности в России сократился до рекордно низкого значения. Об этом сказал Владимир Путин, передает РБК.

По словам президента, показатель по итогам 2024 года составляет 7,2%. Глава государства добавил, что и этот уровень следует продолжать понижать.

Следующая цель — 5%.