Путин: уровень бедности в России сократился до рекордно низкого значения
По словам президента, показатель по итогам 2024 года составляет 7,2%. Глава государства добавил, что и этот уровень следует продолжать понижать. Следующая цель — 5%.
Уровень бедности в России сократился до рекордно низкого значения. Об этом сказал Владимир Путин, передает РБК.
По словам президента, показатель по итогам 2024 года составляет 7,2%. Глава государства добавил, что и этот уровень следует продолжать понижать.
Следующая цель — 5%.