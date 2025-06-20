Популярный московский ресторан включил в меню соленья из Рязанской области

Заведение «Матрешка» специализируется на русской кухне и приобретает продукцию в разных уголках страны. В разделе закусок значатся квашеная капуста, овощи и фрукты бочковой засолки из Рязанской области, соленые огурцы, малосольные огурцы, соленые помидоры, соленая слива. Отмечается, что «Матрешка» попала в топ самых успешных по версии Forbes Russia и в список лучших ресторанов Москвы по версии 12 Forward by White Guide.