Полиция уберегла рязанку от перевода денег мошенникам

Правоохранители оказались по работе в одном из отделений банка и заметили у терминала женщину, которая взволнованно общалась по телефону и одновременно пыталась положить в купюроприемник деньги. Полицейские сразу же попросили ее прервать разговор. По словам посетительницы банка, она собиралась «задекларировать» свои сбережения. Стражи порядка объяснили рязанке, что она общалась с мошенниками. Выяснилось, что 42-летняя работница сферы образования приняла звонок от якобы налоговой, которая убедила внести 150 тысяч рублей на «особый счет» под угрозой их изъятия. В противном случае ей обещали, что денежные средства могут быть изъяты.

Полиция уберегла рязанку от перевода денег мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Правоохранители оказались по работе в одном из отделений банка и заметили у терминала женщину, которая взволнованно общалась по телефону и одновременно пыталась положить в купюроприемник деньги. Полицейские сразу же попросили ее прервать разговор. По словам посетительницы банка, она собиралась «задекларировать» свои сбережения.

Стражи порядка объяснили рязанке, что она общалась с мошенниками.

Выяснилось, что 42-летняя работница сферы образования приняла звонок от якобы налоговой, которая убедила внести 150 тысяч рублей на «особый счет» под угрозой их изъятия. В противном случае ей обещали, что денежные средства могут быть изъяты.

Жительница Рязани поблагодарила оперативников за то, что уберегли ее от опрометчивого поступка.