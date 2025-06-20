Новая группа российских военных вернулась из плена
Обмен состоялся в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен передана группа украинских военнопленных. Российские военные, по данным Минобороны, находятся в Беларуси. Им оказывается медпомощь.
Новая группа российских военных вернулась из плена. Об этом 20 июня сообщило Минобороны в соцсетях.
Обмен состоялся в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен передана группа украинских военнопленных.
Российские военные, по данным Минобороны, находятся в Беларуси. Им оказывается медпомощь.
Фото и видео: Минобороны