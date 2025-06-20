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На Рязанском приборном заводе почтили память павших в Великой Отечественной войне

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) в преддверии Дня памяти и скорби состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу «Аллея Славы».

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов, руководители подразделений, представители профсоюзной организации, Совета ветеранов, Молодежного центра, а также участники локальных войн.

Память соотечественников, отдавших жизнь за Родину, и ушедших ветеранов войны почтили минутой молчания.

«Мы помним подвиг тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу землю, кто одержал Победу в самой масштабной и кровопролитной войне за всю историю человечества. В их числе — труженики нашего завода, которые для всех нас стали примером мужества, героизма и преданности Отчизне. Эту память мы передаем нашей молодежи, чтобы она гордилась доблестью и стойкостью поколения Победителей, продолжала его славные традиции, берегла Родину и приумножала ее силу и мощь», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

На плитах мемориального комплекса ГРПЗ увековечены имена 474 участников Великой Отечественной войны. Среди них и те, кто погиб, защищая Родину, и те, кто, пройдя фронтовыми дорогами, вернулся на предприятие и долгие годы доблестно трудился на нем. Памятник возведен к 60-летию Великой Победы у центральной проходной предприятия.

Представители молодежного центра также возложили красные гвоздики к мемориальным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работники завода — Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.