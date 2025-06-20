На ПМЭФ-2025 обсудили новые точки роста для стран Глобального Юга

Новые финансовые центры, транспортные коридоры, депозитарные мосты, создание благоприятных условий работы для инвесторов, удвоение ВВП России за 12 лет, отказ от долларовых платежей — эти и другие точки роста для стран Глобального Юга нашли участники сессии ВТБ на ПМЭФ-2025 «В поисках новых источников роста: возможна ли иная модель глобальной или финансовой торговой архитектуры». Об этом сообщила пресс-служба банка.

По мнению участников сессии, странам Глобального Юга придется прийти к общему знаменателю и найти пути для создания альтернативных финансовых и торговых систем, которые являются точками роста для России и других государств. Отмечается, что этот процесс идет, «хоть и непросто».

«Изменения, происходящие в нашем экономическом базисе и отразившиеся в смещении или появлении новых центров экономической власти, пока не привели к трансформации финансовой архитектуры, созданию новых центров. Нам нужно параллельно с системой доллара, созданной на базе Бреттон-Вудской системы, и далее в системе того же ВТО, где Запад, безусловно, сегодня имеет контроль, создавать свой альтернативный центр Глобального Юга и применять все технологические, цифровые методы работы, расчеты в национальных валютах», — сказал президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, отметивший, что мир подошел к «опасной черте военного противостояния, потенциальных конфликтов с Западом».

По его словам, только на расчетах через долларовые платежи страны БРИКС ежегодно теряют около 30 млрд долларов.

«Политическое давление, которое оказывается с помощью доллара, оно, конечно, неприемлемо. Это страны, такие как Китай и другие, стали понимать. Этот процесс пойдет. Я считаю, что наша задача — более остро акцентировать на этом внимание сообщества Глобального Юга, прийти к тому, чтобы все-таки создать новые финансовые центры. Есть Лондон, есть Нью-Йорк, но должен появиться третий, четвертый — это может быть Дубай, Шанхай, Доха. Должны появляться новые центры, где работа бы строилась на принципах равноправия, одинакового подхода к различным государствам, независимо от политических предпочтений. Мне кажется, над этой глобальной моделью мы сегодня должны работать. Понимание такое есть. И экономическая сила у государств Глобального Юга есть. Задача не одного десятилетия, но, мне кажется, что перелом в этом понимании уже имеется», — резюмировал Андрей Костин.

Государственный министр по делам внешней торговли Государства Катар Ахмед бин Мохаммед Аль-Сейид заявил, что страна уже готова стать таким финансовым и торговым хабом.

«Мы предлагаем Катар использовать не только для работы в Катаре, но и как хаб для взаимодействия с другими странами», — заявил Аль-Сейид.

«Мы говорим о том, чтобы деньги финансового рынка перетекали внутри нашего сообщества… налаживание связей между нашими финансовыми рынками — это залог дополнительных источников инвестиций в наши страны», — добавил глава Минфина Антон Силуанов.

Создание альтернативных торговых, депозитарных, расчетных маршрутов укрепит позиции России, к взаимодействию с которой Запад так или иначе тоже вернется, считает основатель En+Group Олег Дерипаска.

«Как только окончится этот геополитический бардак, мы все вернемся на те же рынки — у меня нет сомнений. Вопрос только в сроках: с кем-то за два года, с кем-то за пять лет. То, что мы наработаем сейчас [со странами Глобального Юга] будет плюсом. И, на мой взгляд, наша основная задача за следующие 12 лет — удвоить российскую экономику, создав конкурентоспособные производства: в авиации, транспортном машиностроении, энергомашиностроении — все остальные отрасли более-менее у нас конкуренты, — создав эффективный, а не кабальный долговой рынок, решить проблему расчета, которая сейчас уже решается. Нужно перестать экспериментировать, а начать работать с цифровым рублем», — сказал Олег Дерипаска.

По словам Антона Силуанова, решения по «цифровизации» финансовой инфраструктуры есть: необходимо использование цифровых возможностей, цифровых национальных валют, цифровых финансовых активов для работы с любыми инвесторами, которые заинтересованы в работе с Россией.

«Нужно создавать, может быть даже, знаете, не дожидаясь таких совместных решений в рамках стран БРИКС, возможности для того, чтобы иностранные капиталы приходили сюда. Что здесь надо? Если инвестор приходит сюда — будь он из дружественной или недружественной страны — несмотря на то, что сейчас у нас есть определенные ограничения капитала, ты свои деньги все равно назад выведешь, получишь с прибыли и так далее. То есть вот такого рода решения нам нужны. Мы такие предложения подготовили, надеюсь, что они будут поддержаны», — резюмировал министр финансов.

Среди других источников роста, как отметил вице-премьер Алексей Оверчук, — использование потенциала России как транзитного коридора между глобальными рынками, а также развитие интеграции внутри пространства ЕАЭС, что снижает затраты для локальных производителей товаров и услуг.

«У нас был опыт с Вьетнамом… до конца года рассчитываем заключить еще два соглашения о зоне свободной торговли, может быть, три получится. Тем самым мы расширяем свои рыночные возможности, обеспечивая доступ по низким или нулевым тарифам на соответствующие рынки и обеспечиваем свою конкурентоспособность», — указал представитель правительства России.