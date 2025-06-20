На Госуслугах заработал сервис по подбору вуза

Отмечается, что новый сервис позволит абитуриенту подобрать специальность и учебное заведение по своим критериям: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, форме обучения, наличию общежития и военной кафедры.

На Госуслугах заработал сервис по подбору вуза. Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что новый сервис позволит абитуриенту подобрать специальность и учебное заведение по своим критериям: баллам и предметам ЕГЭ, местоположению вуза, форме обучения, наличию общежития и военной кафедры.