Минтруд прокомментировал ожидаемое снижение теневой занятости в России

«У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения — порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени», — сказал Антон Котяков. Министр отметил, что методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году, и назвал ее эффективность высокой. Работа в этом направлении ведется межведомственными комиссиями, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств — Федеральной налоговой службы, силового блока, Росреестра, Социального фонда и других. «Есть сферы, в которых теневая занятость, к сожалению, частое явление. Например, сфера услуг в некоторых субъектах. Над этой проблемой нужно работать», — добавил министр.

Минтруд прокомментировал ожидаемое снижение теневой занятости в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова.

«У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения — порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени», — сказал он.

Министр отметил, что методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году, и назвал ее эффективность высокой. Работа в этом направлении ведется межведомственными комиссиями, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств — Федеральной налоговой службы, силового блока, Росреестра, Социального фонда и других.

«Есть сферы, в которых теневая занятость, к сожалению, частое явление. Например, сфера услуг в некоторых субъектах. Над этой проблемой нужно работать», — добавил министр.