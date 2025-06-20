Минфин предупредил рязанцев о фейковых сайтах с онлайн-лотереями

По данным регионального минфина, мошенники создают сайты, где предлагают участвовать в розыгрышах. По схеме жертва получает ссылка на лотерею, переходит по ней и начинает играть, выбирая виртуальные коробки с призами. Первые два раза, как правило, неудачные, третий — крупный выигрыш. Для получения приза «счастливчика» просят нажать на специальную кнопку и ввести данные вашей банковской карты. После этого мошенники получают доступ к деньгам и личным данным жертвы.

Минфин предупредил рязанцев о фейковых сайтах с онлайн-лотереями. Ведомство опубликовало соответствующий пост на своей странице в соцсетях.

По данным регионального минфина, мошенники создают сайты, где предлагают участвовать в розыгрышах. По схеме жертва получает ссылка на лотерею, переходит по ней и начинает играть, выбирая виртуальные коробки с призами. Первые два раза, как правило, неудачные, третий — крупный выигрыш. Для получения приза «счастливчика» просят нажать на специальную кнопку и ввести данные вашей банковской карты.

После этого мошенники получают доступ к деньгам и личным данным жертвы.